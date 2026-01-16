Vicenzaoro January 2026: Stefani (Regione Veneto), ‘difficoltà del settore da affrontare in

In questo momento, il settore dell’oro convive con alcune difficoltà, che secondo il presidente di Regione Veneto sono “da affrontare in sinergia ed è proprio per questo che abbiamo aperto, in Regione, dei tavoli di confronto con il mondo dell’impresa. Inoltre, il 26 gennaio sarà il primo giorno del primo tavolo che abbiamo aperto, quello inerente alla sburocratizzazione, ma ce ne saranno anche molti altri, che verranno realizzati già nei primi giorni del prossimo mese”. Lo ha detto Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, all’inaugurazione di Vicenzaoro January 2026, la fiera dedicata all’eccellenza della filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero.