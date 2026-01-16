Video

Vicenzaoro January 2026: sindaco Possamai, ‘più grande vetrina internazionale del settore’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Questa fiera è il momento più internazionale per la città e per la provincia di Vicenza e la cosa più bella è che essa cresce di anno in anno, un grandissimo segnale di fiducia e di speranza. Vicenzaoro fa parte della storia della città e da quando è nata Ieg, e quindi con la fusione di Fiera di Vicenza con Rimini Fiera, è diventata ancor più la grande vetrina internazionale del settore”. Lo afferma il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, alla giornata inaugurale di Vicenzaoro January 2026, la kermesse che chiama a raccolta nella città italiana simbolo dell’oreficeria le eccellenze del gioiello da tutto il mondo.

Potrebbe interessarti

Matteo Piantedosi: “Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio,...

Milano Cortina 2026: Bassino, ‘sport e salute sono...

Milano-Cortina 2026: Devidè, ‘Lilly porta ai giochi olimpici...

Milano Cortina 2026: salute e sport con Lilly...

Milano Cortina 2026: Khalil (Lilly), ‘partner per stesso...

Putin:” Pronti a ripristinare relazioni con europei”

Latrofa (AdSP): “Porto di Civitavecchia segna record 2025:...

Porti, Portelli (Rct): “I numeri record di Civitavecchia...

Putin: “Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare”

Antonio Arena, mestiere predestinato