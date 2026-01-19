Video

Vicenzaoro January 2026: il meglio del gioiello in mostra all’hub di Ieg

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Vicenzaoro January 2026, nel quartiere fieristico di Ieg – Italian exhibition group a Vicenza, apre oggi le porte agli oltre 1.300 brand espositori – un sold-out ormai consolidato – e a 560 buyer provenienti da 65 Paesi, il cui coinvolgimento è stato sostenuto dal lavoro portato avanti da Ieg in collaborazione con Ice Agenzia. Numeri che confermano la centralità della manifestazione, aperta al pubblico fino al 20 gennaio, che chiama a raccolta nella città veneta, tra i poli mondiali dell’oreficeria e del gioiello, tutta la filiera internazionale del settore. Al centro dell’edizione 2026 il nuovo manifesto People · Product · Places, che racconta un ecosistema fatto di eccellenza manifatturiera, relazioni e territori. Tra le novità, il debutto dei VO Awards, dedicati a creatività, innovazione e sostenibilità. In parallelo torna VO Vintage, con apertura al pubblico per gioielli e orologi d’epoca. Un calendario di eventi, talk e seminari rafforza il ruolo di Vicenzaoro come hub internazionale di business e tendenze.

Potrebbe interessarti

Vicenzaoro January 2026: Poliero (A.F.E.M.O), ‘T.Gold rappresenta migliori...

Anguillara, trovato un cadavere nella ditta del marito...

Scomparsa di Federica Torzullo, trovato un cadavere nella...

Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2...

Turismo, alla Mostra d’Oltremare a Napoli tutto sull’ospitalità

Cosa rischia un europeo che viaggia negli Usa?

Vicenzaoro January 2026, Zaia: “Conflitti pesano su comparto...

Vicenzaoro January 2026: Zoppas (Ice), ‘Portiamo 600 buyers...

Vicenzaoro January 2026: Peraboni (Ieg), ‘puntare su innovazione...

Vicenzaoro January 2026: Squarcialupi (Confindustria Federorafi), ‘stimata perdita...