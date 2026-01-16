Vicenzaoro January 2026: Farsura, ‘anche occasione per fare formazione’

“Vicenzaoro è anche un’occasione per fare formazione. Il palinsesto eventi durante i cinque giorni di fiera si sta arricchendo molto e le collaborazioni forti che abbiamo con le associazioni italiane e internazionali hanno dato un output di convegni serrati ogni giorno, dove gli imprenditori possono attingere informazioni da portare nelle proprie aziende, cambiare direzione o modificare qualcosa per affrontare i nuovi mercati”. Con queste dichiarazioni, Matteo Farsura, direttore fiere orafe di Italian exhibition group, è intervenuto all’inaugurazione di Vicenzaoro January 2026, la fiera dedicata all’eccellenza della filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero.