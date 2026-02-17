Vaccino anti-RSV, protezione per anziani e fragili: meno ricoveri e risparmi fino a 8 euro per ogni

Il virus respiratorio sinciziale (Rsv) rappresenta una minaccia spesso sottovalutata per gli adulti anziani e per i pazienti fragili, ma i nuovi dati scientifici rafforzano il ruolo della vaccinazione come strumento chiave di prevenzione clinica e sostenibilità per il sistema sanitario. I dati presentati al congresso internazionale Resvinet di Roma rafforzano le evidenze sul potenziale impatto della vaccinazione nel ridurre complicanze respiratorie e cardiovascolari associate all’RSV. Il vaccino anti-Rsv di Gsk è associato a una significativa riduzione dei ricoveri negli over 60, con un’efficacia stimata intorno al 75% contro le ospedalizzazioni correlate al virus e con benefici anche sulla riduzione di eventi cardiovascolari