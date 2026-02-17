Vaccini: Rizzo (Università di Pisa), ‘La vaccinazione protegge gli adulti fragili e riduce

“Lo studio Optum mostra un impatto della vaccinazione fino al 20% in termini di riduzione delle complicanze respiratorie e delle malattie croniche ostruttive. L’introduzione della vaccinazione RSV ridurrebbe le ospedalizzazioni e sarebbe vantaggiosa anche dal punto di vista economico per il sistema sanitario.” Così Caterina Rizzo, professoressa di Igiene e medicina preventiva università di Pisa, in occasione del congresso internazionale Resvinet a Roma, dedicato all’impatto del virus respiratorio sinciziale (RSV) sulle persone adulte e sui pazienti fragili.