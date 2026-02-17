Video

Vaccini: Blocca l’Hpv, contro cancro da Papillomavirus nuova campagna Msd e Serie A Women

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Come nel calcio, chi è in porta evita il gol, salvando la partita, nella vita, il vaccino anti-Hpv evita l’infezione correlata a 6 forme di cancro. E’ l’analogia la mondo sportivo al centro della campagna di comunicazione ‘Blocca l’Hpv con la vaccinazione’, approvata dal ministero della Salute, lanciata da Msd Italia e Serie A Women. L’iniziativa sarà visibile su tutti i canali digitali, Youtube e social media (Facebook e TikTok), e verrà programmata su Dazn durante le partite della Serie A Women fino alla fine del campionato e su altri canali tv durante la Coppa Italia Women.

Potrebbe interessarti

Pioggia di missili russi a poche ore dai...

Tech, Bendazzoli (Acer):  “Miglioramento tecnologico connettività permette a...

Tech, D’Angelo (Acer): “L’Ai cambierà modo di comunicare...

Salute, i segnali precoci della malattia venosa cronica

Salute, perché il microcircolo è fondamentale

Salute, prevenzione e qualità della vita

Fibra ottica, acceleratore della crescita del Paese

Salute, l’importanza del microcircolo per la salute delle...

I ‘figli artistici’ di Baudo: Bocelli, Ramazzotti e...

Attività motoria, perché è fondamentale per lo sviluppo...