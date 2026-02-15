Uomo aggredisce una bambina e tenta di rapirla in un supermercato

Nel pomeriggio di ieri a Bergamo un uomo di origine rumena, senza fissa dimora e privo di precedenti, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo mentre stava uscendo da un supermercato insieme ai suoi genitori.

Intorno alle 13 l’uomo stava entrando in un supermercato mentre una famiglia, composta dai genitori e da una figlioletta usciva. In quel frangente, lo sconosciuto ha improvvisamente afferrato la bambina per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla madre che la teneva per mano, cercando di trascinarla verso l’interno del centro commerciale.

La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto; il padre, che si trovava a breve distanza, è intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore. Anche alcuni passanti e gli addetti alla vigilanza sono intervenuti, riuscendo a immobilizzarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La dinamica è stata ricostruita anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La bambina ha riportato una frattura del femore ed è stata trasportata in ospedale. L’aggressore è stato arrestato e posto in custodia cautelare.