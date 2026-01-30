Video

Università: Proto (Mimit), ‘innovazione garantisce competitività sistema Europa’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“L’innovazione non è solo una questione di risorse, ma anche di competenze e di definizione di un nuovo quadro regolatorio. L’innovazione è lo strumento per garantire la competitività del sistema Europa e passa attraverso le università e la capacità delle università di lavorare con le imprese”. A dirlo Donatella Proto, direttore generale direzione tecnologie abilitanti Mimit – Ministero delle Imprese e del Made Italy, all’inaugurazione del “Master Universitario di II livello in Homeland Security – sistemi, metodi e strumenti per la security e il crisis management” dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (Ucbm), giunto alla XVIII edizione e organizzato da Ucbm Academy e diretto dal prof. Roberto Setola, ordinario di Automatica presso la Facoltà Dipartimentale di Ingegneria Ucbm.

Potrebbe interessarti

Università, Gabrielli (Polizia Postale), ‘strategico presidiare tecnologie in...

Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera

“Non c’è posto nelle istituzioni per i fascisti”:...

Dai figli d’arte ai “pochi” big: parliamo del...

Martina Miliddi, la ballerina di ‘Affari tuoi’ –...

“Fischia il vento” e “Bella Ciao”: le opposizioni...

U.C.R.O.N.I.A. – Rifiuti 4.0: quando l’AI rivoluziona la...

Digitale: Fondazione Grins lancia Amelia, ecosistema di dati...

Tumori, Aifa estende rimborsabilità Car-T liso-cel: nuova arma...

Cassa Depositi e Prestiti, a Torino il roadshow...