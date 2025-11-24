Video

Università, presidente di Timor Est nominato professore alla Link

by Adnkronos
José Manuel Ramos-Horta è stato nominato professore dell’Università degli studi Link per insegnare ai giovani come si costruisce la pace. Il presidente della Repubblica democratica di Timor Est e premio Nobel per la Pace è stato l’ospite d’onore dell’appuntamento dedicato alla risoluzione dei conflitti globali organizzato oggi nella sede romana dell’ateneo. ”Sono molto grato per essere entrato a far parte della comunità accademica della Link. Metterò a disposizione la mia esperienza sul campo, maturata non solo a Timor Est, ma in diversi contesti di conflitto nel mondo, a beneficio degli studenti e delle giovani generazioni”, ha detto il presidente Ramos-Horta.

