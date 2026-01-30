Università, Master Homeland Security: questore Massucci, ‘diversi i momenti di valore, tra cui

“Oggi è un impegno importante e speciale, in cui, da rappresentante delle istituzioni, trovo diversi momenti di valore. Innanzitutto, l’incontro di giovani che si interessano al mondo della sicurezza, declinato nel senso più ampio del termine, che guarda anche a possibili sbocchi professionali per il futuro all’interno di aziende, in un mondo in cui il tema della sicurezza sta diventando sempre più trasversale, inteso come capacità, non tanto di azzerare il rischio che si connette a qualsiasi forma di sicurezza, quanto nella capacità di gestire questo rischio rispetto a ciò che cambia, ai fenomeni che si evolvono e che richiedono un approccio di alta professionalità”. Sono le parole di Roberto Massucci, questore di Roma, in occasione della giornata inaugurale del “Master Universitario di II livello in Homeland Security – sistemi, metodi e strumenti per la security e il crisis management” dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (Ucbm), giunto alla XVIII edizione e organizzato da Ucbm Academy e diretto dal prof. Roberto Setola, ordinario di Automatica presso la Facoltà Dipartimentale di Ingegneria Ucbm.