Video

Università, Fossa (Luiss): “Ai giovani il compito di far ripartire l’Europa con lo spirito dei

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico della Luiss, il presidente Giorgio Fossa ha richiamato la necessità di sostenere la ripartenza dell’Europa recuperando lo spirito dei Paesi fondatori. «Non basta dire cosa fare, bisogna indicare la strada per farlo», ha affermato, sottolineando il ruolo delle università nella formazione dei giovani che guideranno il cambiamento europeo in un mondo sempre più interconnesso. Fossa ha rivolto un appello agli studenti: credere in sé stessi per contribuire a migliorare la realtà che erediteranno e che lasceranno alle generazioni future.

Potrebbe interessarti

Salus tv n° 49 del 10 dicembre 2025

Università, Marcegaglia: “Momento complesso ma ricco di opportunità:...

Luiss inaugura l’Anno Accademico e pone l’Europa al...

Mosca boccia il piano di pace Usa-Ucraina prima...

Università, Boccardelli (Luiss): “Nuova architettura europea e centralità...

Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo

Longevità, Fanelli (Haleon): “Impegnati in sviluppo soluzioni per...

Palmieri Sandulli (Avvocatura dello Stato): “La Colomba della...

Zecchino (storico e politico): “Tecnologia e insidie etiche,...

A Roma la XXII edizione del Premio “Le...