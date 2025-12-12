Università, Fossa (Luiss): “Ai giovani il compito di far ripartire l’Europa con lo spirito dei

Alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico della Luiss, il presidente Giorgio Fossa ha richiamato la necessità di sostenere la ripartenza dell’Europa recuperando lo spirito dei Paesi fondatori. «Non basta dire cosa fare, bisogna indicare la strada per farlo», ha affermato, sottolineando il ruolo delle università nella formazione dei giovani che guideranno il cambiamento europeo in un mondo sempre più interconnesso. Fossa ha rivolto un appello agli studenti: credere in sé stessi per contribuire a migliorare la realtà che erediteranno e che lasceranno alle generazioni future.