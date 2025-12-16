Unanimità e veti incrociati, serve una riforma dell’Europa

Una riforma delle procedure con cui l’Europa prende le sue decisioni è non solo necessaria ma urgente. Alessia Melcangi, politologa e professoressa alla Sapienza, ne parla durante il suo intervento all’evento live organizzato dall’Adnkronos per seguire i lavori della XVIII Conferenza delle ambasciatrici e dagli ambasciatori della Farnesina. Servono tempi diversi e capacità di reazione in un contesto profondamente cambiato, a partire dalle relazioni con gli Stati Uniti di Donald Trump. Relazioni che il ministro della difesa Guido Crosetto definisce con una frase: “L’Europa e il suo futuro non sono al centro della strategia di Washington”.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos.

Musiche su licenza Machiavelli Music.