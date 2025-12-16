Video

Unanimità e veti incrociati, serve una riforma dell’Europa

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Una riforma delle procedure con cui l’Europa prende le sue decisioni è non solo necessaria ma urgente. Alessia Melcangi, politologa e professoressa alla Sapienza, ne parla durante il suo intervento all’evento live organizzato dall’Adnkronos per seguire i lavori della XVIII Conferenza delle ambasciatrici e dagli ambasciatori della Farnesina. Servono tempi diversi e capacità di reazione in un contesto profondamente cambiato, a partire dalle relazioni con gli Stati Uniti di Donald Trump. Relazioni che il ministro della difesa Guido Crosetto definisce con una frase: “L’Europa e il suo futuro non sono al centro della strategia di Washington”.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

Sergio (Premio Laurentum), ’39esima edizione sottolinea importanza impegno...

Torna la lebbra in Europa, casi in Romania...

Giovani: 1.600 studenti a Roma per Labordì l’evento...

Campobasso, è polemica per la pista di pattinaggio...

Sostenibilità: ‘Da Chicco a Chicco’, il progetto di...

Lavoro: Borzì (Acli Roma), ‘rete è nostro punto...

Mosca: “No alla tregua natalizia”

Lavoro: Tagliavanti (Cciaa Roma), ‘realizza una parte importante...

Labordì: Cardin. Reina, ‘occasione preziosa che unisce giovani...

Lavoro: Giallatini (Poste Italiane), ‘Labordì è occasione per...