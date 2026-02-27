Video

Ucraina, l’Ue a mani vuote e Trump gira al largo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

I vertici dell’Ue si sono recati a Kiev a mani vuote nel quarto ‘anniversario’ dell’inizio dell’invasione su larga scala della Russia. Ursula von der Leyen e Antonio Costa, al di là delle parole, non hanno potuto annunciare nulla di concreto a beneficio del Paese che entra nel quinto anno di guerra, un chiaro segno del mutamento del clima in Europa sulla questione ucraina.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

Coop presenta a Milano l’agenda 2026 per la...

Previdenza, Loeser (Arca Fondi Sgr): “Da Legge di...

Welfare, Cassano (Fastweb+Vodafone): “Responsabili della trasformazione digitale del...

Panzera (Aidp): “Previdenza complementare pilastro del welfare”

D’Ecclesia (Ivass): “Investire in formazione per integrare previdenza...

Digitale: Ruotolo (Pd), “Minori a rischio, piattaforme si...

Biometano dagli scarti agricoli, una risorsa per la...

Mosca blocca Telegram. 55 soldati ghanesi uccisi tra...

L’attività diplomatica italiana all’estero – 27 febbraio 2026

Rassegna stampa estera del 27 febbraio 2026