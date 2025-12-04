Tutti i perché dell’euro digitale

Il Parlamento europeo si interroga sull’effettiva utilità del progetto, la Bce ne ribadisce gli aspetti strategici. Dalla sfida per la sovranità tecnologica ai costi, fino alle garanzie di privacy e al rapporto con le iniziative private, ecco la mappa di Alfonso Francia, advisor dell’Unità euro digitale di Bankitalia.
