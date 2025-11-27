Tumori, polmone: Novello (Walce), ‘sinergia con aziende per campagne più vicine ai pazienti’

“I rapporti fra l’industria e il terzo settore sono fondamentali per cogliere veramente i bisogni dei pazienti, con una presenza capillare sul territorio. La campagna ‘Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro’, “ con le sue13 tappe, realizzate con il supporto di AstraZeneca, sottolinea che affianco al percorso di ricerca e di sviluppo di nuovi farmaci, è fondamentale l’integrazione di programmi di supporto rivolti ai pazienti, comprese campagna di sensibilizzazione e prevenzione”. Così l’oncologa Silvia Novello, presidente di Walce (Women against lung cancer in Europe) Aps, presenziando alla tappa conclusiva dell’ottava edizione della campagna nazionale di prevenzione e informazione sui rischi legati al fumo e di sensibilizzazione sul tumore del polmone, promossa dall’associazione e realizzata con il supporto non condizionato di AstraZeneca. Un evento che si colloca nel mese mondiale di sensibilizzazione sul cancro ai polmoni (Lung cancer awareness month) e nell’ambito degli eventi collegati al Congresso nazionale di Pneumologia (Aipo) e alla Verona Run Marathon.