Video

Tumori, mieloma: ematologa Mangiacavalli, ‘abbiamo tante nuove terapie’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Abbiamo davvero tante nuove terapie. Negli ultimi 10 anni sono entrati nella pratica clinica gli inibitori del proteasoma, gli immunomodulatori, gli anticorpi monoclonali e ultimamente anche una nuova classe di farmaci su cui i clinici puntano molto: quelli che va a riconoscere il Bcma, una proteina presente sulla superficie delle cellule di mieloma”. Così Silvia Mangiacavalli, ematologa, Uoc di Ematologia dell’Irccs Fondazione policlinico San Matteo di Pavia, all’incontro con la stampa, promosso da Gsk a Milano, per discutere su nuove terapie, aumento della sopravvivenza e cronicizzazione del mieloma multiplo.

Potrebbe interessarti

Salus tv n° 5 del 4 febbraio 2026

Tumori, mieloma: Campagnoli (Gsk), ‘impegno rivolto a ricerca...

Tumori, mieloma: oncologo Corso, ‘con farmaci biologici eliminate...

Nicastro (Sigenp) ‘con terapie per Alagille meno prurito,...

Tumori: Giornata mondiale, Favo sul valore della nutrizione...

Brotto (Alagille Italia), ‘Odevixibat passo fondamentale per cura...

A Milano svetta ‘The peak’ di Coca-Cola, lo...

Sindrome di Alagille, Marchesi (Ipsen) , ‘sfida è...

Luppi (Msd Italia), ‘Negli ultimi 10 anni abbiamo...

Oncologo Iacovelli, ‘con mix enfortumab vedotin-pembrolizumab cancro vescica...