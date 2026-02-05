Video

Tumori: Giornata mondiale, Favo sul valore della nutrizione medica in oncologia

by Adnkronos
by Adnkronos

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Favo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, ha organizzato a Roma l’incontro ‘Quando nutrirsi è curarsi: il valore della nutrizione medica specializzata in oncologia. Una risorsa per il sistema sanitario, un diritto per tutti’. L’iniziativa ha acceso i riflettori sulla malnutrizione nei pazienti oncologici. Una condizione che spesso ostacola il percorso di cura, con ricadute importanti sui costi a carico del Sistema sanitario nazionale. L’appello perché gli alimenti speciali rientrino nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e diventando accessibili ai pazienti.

