Video

Tumori ginecologici, Lorusso (Humanitas) ‘più chance guarigione con immunoterapia e radiochemio’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Abbiamo scoperto che, quando combiniamo l’immunoterapia alla chemioterapia nei tumori dell’endometrio avanzati e metastatici che hanno questa caratteristica genetica, l’immunoterapia riduce rispetto alla sola chemioterapia di circa il 70% il rischio di progressione morte di malattia. L’immunoterapia è molto efficace anche nel tumore della cervice uterina. Quando la combiniamo alla radiochemioterapia aumenta di un ulteriore 10% la sopravvivenza e riduce nelle forme più avanzate, stadi terzo e quarto, del 45% il rischio di morte”.quando la combiniamo alla radio chemioterapia”. Così Domenica Lorusso, responsabile del programma di Ginecologia oncologica di Humanitas San Pio a Milano, all’incontro con la stampa promosso da Msd a Roma, dopo che Aifa ha approvato la rimborsabilità di pembrolizumab in 3 nuove indicazioni (carcinomi cervice, endometrio e urotelio) che si aggiungono alle attuali 25.

Potrebbe interessarti

Luppi (Msd Italia), ‘Negli ultimi 10 anni abbiamo...

Oncologo Iacovelli, ‘con mix enfortumab vedotin-pembrolizumab cancro vescica...

Pipeline & Gas Expo 2026: Guzzo (Morooka Italia),...

Pipeline & Gas Expo 2026: Meggio (Sonsub-Saipem), ‘con...

Alleanza Assicurazioni punta all’insurbanking con Banca Generali per...

Pipeline & Gas Expo 2026: Finocchi (IATT), ‘tecnologia...

Pipeline & Gas Expo 2026: Mezzani (Elma), ‘nostri...

Pipeline & Gas Expo 2026: Velli (Allied Group),...

Pipeline & Gas Expo 2026: Mortarino (Locatelli Crane),...

Pipeline & Gas Expo 2026: Velli (Allied Group),...