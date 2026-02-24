Video

Tumori, endometrio: oncologa Lorusso, ‘-30% rischio progressione con immunoterapia in pazienti

by Adnkronos
“Oggi celebriamo una grande novità: abbiamo aggiunto l’immunoterapia anche in quel 70% di pazienti che non ha il deficit della ricombinazione omologa (Hrd, Homologous recombination deficiency). In queste pazienti il beneficio dell’immunoterapia è ridotto rispetto alle pazienti con il deficit, ma rimane sostanziale perché parliamo di una riduzione del 30% del rischio di progressione e del 21% del rischio di morte, che si traduce mediamente in sette mesi in più di sopravvivenza”. Così Domenica Lorusso, responsabile del Centro di Ginecologia oncologica di Humanitas San Pio X e professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia di Humanitas university, commentando l’approvazione per la terapia in prima linea di tutte le pazienti con questa neoplasia in stadio avanzato o ricorrente, indipendentemente dallo stato di mismatch repair di dostarlimab. La specialista è  intervenuta a Milano all’incontro con la stampa ‘Tumore dell’endometrio, ancora un passo avanti nella terapia’, organizzato da Gsk.

