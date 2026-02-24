Video

Tumori, endometrio: Campagnoli (Gsk) ‘con immunoterapia migliora sopravvivenza globale sia in

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La sopravvivenza globale migliora per le pazienti con tumore dell’endometrio, sia con una mutazione che viene chiamata Dmmr (Deficient mismatch repair), sia anche per le pazienti che vengono classificate come proficient (proficient mismatch repair, Pmmr), quindi che non hanno questo deficit. È un grande risultato, frutto della sinergia tra i nostri ricercatori e la comunità scientifica, restando sempre e comunque al fianco delle pazienti”. Sono le parole di Elisabetta Campagnoli, direttore medico oncoematologia di Gsk Italia, all’incontro con la stampa organizzato a Milano per discutere delle nuove opzioni terapeutiche disponibili per il tumore dell’endometrio, in particolare dostarlimab che ha ottenuto  l’approvazione dall’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) per la terapia in prima linea di tutte le pazienti con questa neoplasia in stadio avanzato o ricorrente, indipendentemente  dal profilo molecolare.

Potrebbe interessarti

Tumori, endometrio: oncologa Lorusso, ‘-30% rischio progressione con...

Enogastronomia: METRO di Castel Maggiore è da 35...

Enogastronomia: sindaco Vignoli, ‘METRO realtà che si interfaccia...

Enogastronomia: Alberighi (METRO Bologna), ‘35 anni di relazioni,...

Rare Means care: a Milano Sobi dà voce...

Poche ore al via, le ultimissime dal festival...

Abitudini del sonno, le regole per bambini e...

Mautino: “Insegnare a usare i Chatbot nella maniera...

Volpi (Sapienza Università di Roma): “ Oggi i...

Ruzzon (Tuning Architecture): “ Contatto sociale fondamentale per...