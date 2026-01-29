Tumore seno, D’Antona (Europa Donna) ‘accesso a farmaci innovativi sia rapido’

“Abbiamo messo a punto il manifesto dei bisogni: il primo è avere accesso veloce ai farmaci innovativi perché sono la base per poter portare una malattia complessa a una situazione di cronicità, perché per anni si è avuta molta paura del tumore in questa fase”. Sono le parole di Rosanna D’Antona, presidente Europa Donna Italia, in occasione dell’iniziativa “Due di Noi sul divano rosa”, promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia, che rientra nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026, per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico, a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro il cancro (il 4 febbraio).