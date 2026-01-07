Trump deride le atlete trans “imitando” come alzano i pesi

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha sbeffeggiato le atlete transgender, offrendo una grottesca imitazione pubblica di come solleverebbero i pesi durante le competizioni. Ieri, durante il ritiro annuale dei membri repubblicani della Camera dei Rappresentanti al Kennedy Center di Washington, Trump ha finto di sollevare un bilanciere, grugnendo e mimando lo sforzo fisico davanti ai congressisti presenti.

La lotta alla “cultura woke” e alle persone transgender sono pilastri della politica trumpiana: a poche ore dal secondo insediamento, il tycoon ha promesso di impegnarsi a fermare la “follia transgender” sin dal primo giorno; il 5 febbraio 2025, quindici giorni dopo il suo ritorno a Washington, ha firmato l’ordine esecutivo “Keeping Men Out of Women’s Sports”, che vieta alle atlete transgender di competere nelle categorie sportive femminili.

Durante la cerimonia di firma alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato: “Con questo ordine esecutivo, la guerra contro le donne nello sport è finita”. Il presidente ha poi aggiunto: “Se permettete agli uomini di dominare le squadre femminili o i vostri spogliatoi, sarete indagati per violazioni del Titolo IX e rischierete i vostri finanziamenti federali.

(via X/@ThePatriotOasis)