Trump attacca ancora l’Europa, negoziati immediati per Groenlandia

Donald Trump parla a Davos, al World Economic Forum. Un intervento fiume, 72 minuti, che serve soprattutto a riaffermare a tutti, a partire dall’Europa, che non ha intenzione di fare passi indietro. Il passaggio più atteso, quello sulla Groenlandia, gira intorno a una richiesta ferma: servono “negoziati immediati” per ottenere “un pezzo di ghiaccio in cambio della pace mondiale”.

