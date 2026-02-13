Video

Trasporti, Gibelli (Fnm): “Bene logistica Olimpiadi, violenti non hanno cittadinanza”

by Adnkronos
“Siamo di fronte alle prime Olimpiadi diffuse che, oltre ai complimenti che si possono fare allo sport, mostrano un fattore logistico eccezionale. Le nostre aziende stanno lavorando al meglio affinché tutto funzioni, per la Lombardia e per il Paese. Gli atti vandalici sono un elemento di grande disturbo che non ha senso, tutti abbiamo da guadagnarci in termini di reputazione. I violenti non hanno cittadinanza”. Così Andrea Gibelli, presidente Fnm, a margine della cerimonia di svelamento della statua “Santo barbuto con Libro”, restaurata nell’ambito del progetto “Adotta una statua” della Veneranda Fabbrica del Duomo, che ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Cattedrale di Milano. Il restauro dell’opera scultorea è stato reso possibile anche grazie alle donazioni di Gruppo Fnm che sostiene l’iniziativa.

