Trasporti: da Malpensa a Gallarate in 8 minuti con nuova tratta ferroviaria 

La nuova tratta ferroviaria che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea del Sempione, è operativa dal 23 gennaio e chiude l’anello ferroviario intorno all’aeroporto. Promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm, l’opera, che ha richiesto un investimento di oltre 264 milioni di euro, consente di raggiungere l’aeroporto in soli 8 minuti, contro i circa 30 precedenti, rendendo il treno la scelta più rapida e competitiva. Un’infrastruttura strategica anche in vista delle sempre più vicine Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

