Video

Transizione ecologica e competitività: un Clean Industrial Deal Made in Italy per rilanciare

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Trenta proposte, otto settori chiave e sei pilastri strategici per rendere la manifattura italiana più competitiva e sostenibile. È questo il messaggio centrale del Libro bianco sulla riconversione green dell’industria italiana presentato da Legambiente a Roma, in occasione del Terzo Forum nazionale “L’Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy”, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Tra le esperienze virtuose citate dalla campagna I cantieri della transizione ecologica figura anche Conou, consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo degli oli minerali usati.

Potrebbe interessarti

Fiere, Maurizio Ermeti presidente Ieg: “Piano strategico 2025-2030,...

Draghi ‘strappa’ sull’Europa federale: dentro chi ci vuole...

Italia economia n° 5 del 4 febbraio 2026

Grado, Git continua a crescere e presenta il...

Tumori: Gonzalez (Danone), ‘innovare per dare risposta a...

Tumori: De Lorenzo (Favo), ‘al momento della diagnosi...

Nek: “Sanremo? Quest’anno dal divano, poi volo in...

Prometeo tv n° 5 del 4 febbraio 2026

Sostenibilità: Bottari (Bottari S.r.l), ‘La nostra missione: estrarre...

Tumori: Caccialanza (UniMi), ‘con supplementi nutrizionali paziente affronta...