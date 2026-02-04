Transizione ecologica e competitività: un Clean Industrial Deal Made in Italy per rilanciare

Trenta proposte, otto settori chiave e sei pilastri strategici per rendere la manifattura italiana più competitiva e sostenibile. È questo il messaggio centrale del Libro bianco sulla riconversione green dell’industria italiana presentato da Legambiente a Roma, in occasione del Terzo Forum nazionale “L’Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy”, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Tra le esperienze virtuose citate dalla campagna I cantieri della transizione ecologica figura anche Conou, consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo degli oli minerali usati.