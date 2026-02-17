Video

Tlc, Gola (Open Fiber): “Piano BUL crea 16 miliardi di Pil e 250mila posti di lavoro”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Lo sviluppo della fibra ha un impatto positivo sia dal punto di vista economico che sociale, con particolare riferimento alle aree periferiche e rurali. La realizzazione del Piano BUL ha consentito di generare un Pil incrementale stimato in circa 16 miliardi di euro e un aumento dell’occupazione pari a circa 250mila posti di lavoro.” Ha dichiarato Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, intervenendo all’evento dedicato alla trasformazione digitale e alle infrastrutture di connettività dal titolo: “Fiber Switch On: l’accesso al futuro è adesso” presso l’Università Luiss Guido Carli a Roma.

Potrebbe interessarti

Tlc, Boccardelli (Luiss): “Digitalizzazione leva per la crescita,...

Sport, Buonfiglio (Coni): “Ambra Sabatini? L’ho vista vincere,...

Milano Cortina 2026, a Casa Italia il docufilm...

Sicurezza stradale, Giana (Aspi): “Lavoriamo ogni giorno per...

Europa-Australia, la furia Trump accelera l’accordo tra Bruxelles...

Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo...

Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di...

Economia circolare dell’olio minerale usato, le sfide di...

Zelensky: “Putin non sarà fermato con baci e...

Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio