Video

Terzo settore: Lombardi (Ministero del Lavoro ), “Co-programmare rafforza la Pubblica

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La co-programmazione rafforza la Pubblica Amministrazione e aumenta l’impatto sociale degli interventi”. Lo ha dichiarato Alessandro Lombardi, Capo Dipartimento Politiche Sociali del Ministero del Lavoro, al Meeting nazionale ‘Co-programmare con i giovani’ a Salerno. Il progetto, guidato da Moby Dick ETS, dimostra come giovani, Terzo Settore e istituzioni possano lavorare insieme, trasformando la partecipazione giovanile da simbolica a concreta e offrendo strumenti reali di confronto e collaborazione per politiche sociali efficaci e condivise.

Potrebbe interessarti

Bernardi (università di Perugia): “La seconda amministrazione Trump...

Del Pero (SciencesPo di Parigi): “La democrazia Usa...

Fiorentino (università Roma Tre): “Amministrazione Trump sta mettendo...

Prestito Ue di 90 miliardi all’Ucraina, Meloni: “Soddisfatta,...

Maurizio Battista, la risata che graffia ma non...

Cultura, Bracco (Gruppo Bracco): “Ad Osaka opere originali...

Cultura: Attolico Trivulzio (Fondazione Trivulzio), ‘4 ore di...

Imprese: ambasciatore Vattani, ‘Bracco eccellenza simbolo rapporto bilaterale...

Promessa di boom economico e dito puntato contro...

Giovani: 1.600 studenti a Roma per Labordì l’evento...