Video

Tech, Giampieri (Culligan Italia): “Impegnati a promuovere l’educazione all’acqua per scelte

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“I consumatori chiedono sempre più trasparenza, affidabilità e responsabilità alle aziende. Culligan si è sempre posta, e continuerà a porsi, come facilitatore del cambiamento, creando cultura dell’acqua e mettendo a disposizione informazioni chiare, supportate da evidenze scientifiche e che aiutino le persone a compiere scelte più consapevoli. Le nostre soluzioni promuovono l’idratazione e il benessere delle persone e, allo stesso tempo, consentono di ridurre – o, meglio ancora, di eliminare – l’utilizzo di bottiglie in plastica monouso, facilitando scelte di vita più rispettose dell’ambiente”. Lo ha detto Giulio Giampieri, Presidente di Culligan Italia, al talk organizzato dall’azienda a Milano ‘L’acqua del futuro è smart’. L’incontro è stato l’occasione non solo per presentare i dati di una nuova ricerca sui trend e le normative attualmente in vigore ma anche le tecnologie più innovative volte a migliorare l’uso della risorsa idrica.

Potrebbe interessarti

Chernobyl ha perso le fonti di alimentazione esterna

Alimentazione, Donegani: “nessun beneficio dalla sostituzione dell’olio di...

Alimentazione, Tapella (Uiops): “far conoscere al pubblico Sigep...

Alimentazione, fisiologo Banni: “No a giudizi morali su...

Alimentazione, Gramigna (Unigrà): “Olio di palma sostenibile è...

Alimentazione: il ruolo sostenibile dell’olio di palma al...

Alimentazione, Carrassi (Assitol): “aziende concordi in certificazione sostenibilità...

Università: Pnrr, 60mila alloggi per maggio 2027 con...

atiana Shmayluk (Jinjer): “Non amo i vecchi stereotipi...

Le 6 A, la salute si costruisce da...