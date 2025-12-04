Tabacco: Nevi (FI), ‘Contrasto a illecito? Europa prenda ad esempio da filiera italiana’

Sul tabacco “vediamo che più aumenta la tassazione, più cresce l’illecito. Dobbiamo far capire in Europa, attraverso i nostri gruppi parlamentari, che la strada è un’altra: quella italiana, dove il livello di illecito è il più basso e dove esiste un equilibrio virtuoso nella filiera” tabacchicola “che parla anche di salute dei cittadini, riduzione del danno e delle altre questioni in discussione in Europa”. Sono le parole di Raffaele Nevi, segretario Commissione agricoltura della Camera, intervenuto all’evento ‘Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere’, a Roma.