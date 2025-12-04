Video

Tabacco, contratti di filiera fondamentali per crescita del Made in Italy

by Adnkronos
Durante l’evento “Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere” è stato presentato  il report del Centro Studi Divulga dedicato alla filiera tabacchicola italiana. I contratti di filiera si confermano uno strumento decisivo per assicurare stabilità ai redditi agricoli, investimenti condivisi in innovazione, garanzia di qualità e continuità occupazionale. Elemento chiave è l’Accordo di Filiera Coldiretti, Philip Morris Italia e Ont Italia, rinnovato fino al 2034, che oggi copre il 50% della produzione nazionale e sostiene la transizione digitale del comparto.

