Strage a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hanukkah: almeno 12 morti, ucciso un attentatore

Sono almeno 12 le persone uccise e 29 quelle ferite nella sparatoria a Bondi Beach a Sydney, in Australia, oggi 14 dicembre 2025 durante una celebrazione di Hanukkah, la festività ebraica, conosciuta anche con il nome di Festa delle luci. Lo ha confermato il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon, nel corso di una conferenza stampa. Lanyon ha aggiunto che si è trattato di un attacco terroristico.

Tra le vittime il rabbino di Sydney Eli Schlanger, secondo un portavoce della comunità ebraica locale citato dal Times of Israel.

La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato che uno dei due attentatori è morto Il secondo attentatore è in custodia ed è gravemente ferito, ha aggiunto la polizia. Sono invece 11 le persone rimaste ferite, tra cui due agenti, ha precisato la polizia.