Steatosi epatica, Conforti (Epac): “Codice di esenzione per tutelare e quantificare pazienti”

by Adnkronos
“È fondamentale creare dei percorsi di sensibilizzazione condivisi con tutti gli stakeholder del sistema salute affinché chi è affetto da steatosi epatica possa contare, oltre che su una diagnosi precoce, su una corretta presa in carico, un follow-up costante e una cura specifica per il proprio problema di salute. Un altro aspetto cruciale è l’istituzione di un codice di esenzione o di un sub-codice identificativo per questa patologia, non solo per tutelare i pazienti, ma anche per permettere, in futuro, una quantificazione precisa dei soggetti da curare”. Sono le parole di Massimiliano Conforti, neo-presidente dell’Associazione Epac – organizzazione italiana di pazienti dedicata all’informazione, al supporto e alla tutela dei diritti delle persone affette da epatite C e altre malattie del fegato – all’incontro organizzato a Roma su iniziativa della senatrice Ylenia Zambito.

