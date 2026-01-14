Video

SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere – Trailer

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere” è il vodcast di Adnkronos e AbbVie che propone una nuova chiave di lettura dell’acronimo Ssn, noto come Servizio sanitario nazionale, per pensare a un sistema in grado di coniugare salute, attenzione alle risorse e innovazione.

Cinque episodi per approfondire temi come il futuro della salute, il ruolo delle terze parti nel processo decisionale e nelle scelte di politica sanitaria, la comunicazione e l’informazione nell’era dei social, le nuove sfide della ricerca in Italia e il benessere sul posto di lavoro.

“SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere”, il vodcast di Adnkronos e AbbVie: dal 15 gennaio 2026 su YouTube, Spotify e sulla sezione Podcast di adnkronos.com.

Musiche su licenza Machiavelli Music.
AdKey:zP-94qNWQqj3XM

Potrebbe interessarti

Demografia e mercato del lavoro, il rischio di...

Quercioli (Federmanager): “Più manager e digitalizzazione per affrontare...

Fava (Inps): “Formazione continua e riqualificazione per affrontare...

Sciopero dei taxi, in corso la protesta

Santoro (Inps): “Abbiamo margini di intervento attraverso formazione,...

Milano Cortina 2026: Pierini (Coca-Cola Hbc Italia), ‘A...

Milano Cortina 2026: Camilli (Coca-Cola), ‘occasione per diffondere...

La Ue prepara nuove sanzioni all’Iran

La possibile perdita di indipendenza della Fed è...

Max Giusti: “Tra tv e teatro è il...