SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere – Trailer

“SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere” è il vodcast di Adnkronos e AbbVie che propone una nuova chiave di lettura dell’acronimo Ssn, noto come Servizio sanitario nazionale, per pensare a un sistema in grado di coniugare salute, attenzione alle risorse e innovazione.

Cinque episodi per approfondire temi come il futuro della salute, il ruolo delle terze parti nel processo decisionale e nelle scelte di politica sanitaria, la comunicazione e l’informazione nell’era dei social, le nuove sfide della ricerca in Italia e il benessere sul posto di lavoro.

“SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere”, il vodcast di Adnkronos e AbbVie: dal 15 gennaio 2026 su YouTube, Spotify e sulla sezione Podcast di adnkronos.com.

