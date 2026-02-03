Spreco di cibo, l’Italia ora è più virtuosa: finisce nella spazzatura il 10% di alimenti in meno

Nell’ultimo anno finiscono nella spazzatura il 10% di alimenti in meno. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Waste Watcher. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Petardo contro Audero, arrestato 19enne: è un ultras dell’Inter Potrebbe interessarti Fiere: Ieg approva il nuovo piano industriale 2025-2030,... 3 Febbraio 2026 Se l’Ue si disarma contro l’interferenza estera 3 Febbraio 2026 Società: Rocca (Regione Lazio), ‘multilateralismo a rischio, necessario... 3 Febbraio 2026 Il pragmatismo inglese incontra la passione italiana. L’intervista... 3 Febbraio 2026 Società: Gorelli, ‘osservatorio mostra impatto armi esplosive sui... 3 Febbraio 2026 Società: Vigne (Anvcg), ‘associazione fondamentale per le vittime... 3 Febbraio 2026 Società: Della Vedova (+Europa), ‘lavoro Associazione nazionale vittime... 3 Febbraio 2026 Maltempo sull’Italia, perturbazione atlantica per tutta la settimana 3 Febbraio 2026 Fine tregua, Putin sgncia pioggia di bombe 3 Febbraio 2026 Farmaceutica, Gemmato: “In Testo unico cambio canale distributivo... 3 Febbraio 2026