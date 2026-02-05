Video

Spreco alimentare: Ceccarelli (Coop Lombardia), ‘impegnati lungo tutta la filiera attraverso

by Adnkronos
by Adnkronos

“Coop è impegnata contro lo spreco alimentare lungo tutta la filiera attraverso la formazione dei propri dipendenti, ma anche pensando a iniziative come ‘Mangiami Subito’, che consiste nella vendita di prodotti ancora vendibili, ma che sarebbe utile vendere prima della scadenza, nonché cercando di prestare attenzione anche ai piccoli dettagli”. Sono le parole di Bruno Ceccarelli, responsabile delle Politiche Sociali e Comunicazione di Coop Lombardia, all’incontro, organizzato all’interno dell’Ipercoop di Piazza Lodi a Milano, dedicato al tema dello spreco, raccontato dal punto vendita attraverso l’esperienza concreta della cooperazione di consumo, in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. 

