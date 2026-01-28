Video

Sport, Santanchè: “Triathlon Experience farà conoscere l’Italia”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Triathlon Experience sarà un grande viaggio dell’Italia nel mondo. Arriveranno atleti da ogni parte del globo e questo sarà un passo avanti nella promozione, nel far conoscere la nostra nazione, non soltanto in quelle destinazioni che sono più note ma anche in quelle che sono altrettante belle ma meno conosciute”. Così Daniela Santanchè, ministro del Turismo, ha parlato di “Triathlon Experience”, un progetto strategico che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l’Italia al centro del grande triathlon internazionale.

Potrebbe interessarti

Tumori: mielofibrosi, con momelotinib pazienti con anemia liberi...

Tumori, ematologa Rossi: “Momelotinib risolve anemia in mielofibrosi”

Tumori, mielofibrosi, Barone (Aipamm): “Momelotinib permette recupero dell’autonomia”

Tumori, mielofibrosi, Campagnoli (Gsk): “Mettiamo al centro qualità...

Sport, Giubilei (Fitri): “Eventi sportivi per promuovere le...

Groenlandia, Golden Dome e il ritorno della paura...

Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026

Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato

 Bigagli (Bms Italia): “Car-T liso-cel arma efficace contro...

Roy De Vita: “Prezzi bassi, social e bisturi:...