Sport, Mezzaroma (Sport e Salute): “Aumentano praticanti e diminuisce sedentarietà”

“Il rapporto vuole essere una fotografia del sistema attuale a livello sportivo in Italia. Aumentano i praticanti e diminuisce la sedentarietà, aumentano gli investimenti pubblici e non solo nel settore anche se c’è ancora da fare. Con le schede regionali si vuole invece fornire uno strumento utile per le singole regioni. Lo sport ormai sta diventando a livello sociale una questione importante e complessa. Ha valenza economica e sociale e sono aumentati gli attivi dal 2024 con circa un milione di persone in più.” Ha dichiarato il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma a margine della presentazione del Rapporto Sport 2025 organizzato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute al Foro Italico a Roma.