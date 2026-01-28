Video

Sport, Giubilei (Fitri): “Eventi sportivi per promuovere le nostre località”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Da tempo governo, istituzioni e federazioni sportive stanno lavorando nel promuovere il nostro bel paese attraverso l’organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale. La nostra federazione è, insieme alla Spagna, la più grande organizzatrice di eventi internazionali”. Così Riccardo Giubilei, presidente della Fitri, Federazione Italiana Triathlon, alla presentazione di “Triathlon Experience”. Si tratta di un progetto strategico diviso in quattro tappe che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l’Italia al centro del grande triathlon internazionale. 

Potrebbe interessarti

Tumori: mielofibrosi, con momelotinib pazienti con anemia liberi...

Tumori, ematologa Rossi: “Momelotinib risolve anemia in mielofibrosi”

Tumori, mielofibrosi, Barone (Aipamm): “Momelotinib permette recupero dell’autonomia”

Tumori, mielofibrosi, Campagnoli (Gsk): “Mettiamo al centro qualità...

Sport, Santanchè: “Triathlon Experience farà conoscere l’Italia”

Groenlandia, Golden Dome e il ritorno della paura...

Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026

Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato

 Bigagli (Bms Italia): “Car-T liso-cel arma efficace contro...

Roy De Vita: “Prezzi bassi, social e bisturi:...