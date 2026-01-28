Sport, Giubilei (Fitri): “Eventi sportivi per promuovere le nostre località”

“Da tempo governo, istituzioni e federazioni sportive stanno lavorando nel promuovere il nostro bel paese attraverso l’organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale. La nostra federazione è, insieme alla Spagna, la più grande organizzatrice di eventi internazionali”. Così Riccardo Giubilei, presidente della Fitri, Federazione Italiana Triathlon, alla presentazione di “Triathlon Experience”. Si tratta di un progetto strategico diviso in quattro tappe che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l’Italia al centro del grande triathlon internazionale.