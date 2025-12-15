Sostenibilità: Federbeton, ‘nel 2024 investiti 110 mln per sicurezza e ambiente’

Nel 2024 gli investimenti delle imprese del cemento e del calcestruzzo a favore della sicurezza dei lavoratori e della tutela ambientale sono arrivati a toccare i 110 milioni di euro, in aumento del 16% sull’anno precedente, confermando l’impegno del comparto nelle complesse e necessarie sfide della circolarità e della decarbonizzazione. A renderlo noto è il sesto Rapporto di sostenibilità di Federbeton, la federazione di Confindustria per la filiera del cemento e del calcestruzzo. Il settore accelera verso la neutralità climatica 2050 con combustibili alternativi, materiali sostitutivi del clinker e, nel lungo periodo, tecnologie di cattura della CO₂. Ad illustrare i punti salienti delle leve strategiche su cui sta operando Federbeton è il vice presidente Paolo Zelano.