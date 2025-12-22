Video

Sla, Massimelli (Aisla): ‘con donazioni per ricerca realizziamo progetti concreti’

by Adnkronos
“Ci ritroviamo dopo un lungo percorso: è la dimostrazione della grande responsabilità che abbiamo nel mantenere una promessa. Con noi ci sono i clinici, i ricercatori, i volontari, ma anche tanti donatori che in questi mesi ci hanno aiutato e sostenuto anche con dei piccolissimi contributi. Sono molto importanti perché a noi servono per finanziare e per realizzare dei progetti concreti”. Lo ha detto Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), intervenendo a Milano al Christmas party dell’associazione, durante il quale sono stati annunciati i risultati della campagna Natale solidale 2025, realizzata dall’associazione con il sostegno di partner storici come Galbusera, Caffarel e Lindt. I 480 mila euro raccolti sosterranno progetti innovativi del Centro clinico NeMo.

