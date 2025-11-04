SiGMA Europe 2025, ‘Tutte le strade portano a Roma’: l’evento gaming con Codere

Ha aperto ufficialmente i battenti nella Capitale l’evento più atteso del settore gaming: SiGMA Central Europe. Per tre giorni, presso la Fiera di Roma, i protagonisti dell’industria del gaming internazionale si incontreranno per discutere del proprio avvenire e per vivere esperienze esclusive legate al mondo del gioco digitale. 100mila metri quadri di area, più di mille espositori, 550 speaker esperti che illustreranno come sta cambiando il settore e 30mila delegati provenienti da tutto il mondo sono solo alcuni dei numeri da capogiro che dimostrano come “tutte le strade portano a Roma”. Particolare attenzione è stata rivolta dagli organizzatori all’hub del gaming europeo del futuro: il gioco d’azzardo digitale online. Per questo motivo all’iniziativa ha aderito anche Codere che ha presentato la nuova piattaforma digitale, pensata per offrire ai clienti un’esperienza di gioco sicura, fluida e coinvolgente.