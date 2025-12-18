Sgomberato il centro sociale Askatasuna: “Una chiara indicazione per fermare le lotte pro Palestina”

Operazione di polizia oggi nel centro sociale torinese Askatasuna che è stato sgomberato. Le forze dell’ordine hanno compiuto perquisizioni all’interno dello stabile e nelle abitazioni di alcuni militanti vicini al centro sociale.

“Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese”. Sui social, il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.

“Caro sindaco, te l’avevo detto, te l’avevamo detto. Quanto emerso oggi durante le perquisizioni al centro sociale Askatasuna di Torino conferma ciò che denunciamo da tempo: quel già assurdo patto di collaborazione siglato con il Comune è stato un’altra volta apertamente violato”, ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

“Ci sembra una chiara indicazione del governo Meloni per fermare quelle che sono state le lotte per la Palestina di questi mesi con cortei oceanici in tutta Italia”. Così Stefano, tra i portavoce del centro sociale Askatasuna, ha commentato l’operazione di polizia: “Quello che vediamo è un atteggiamento muscolare da parte delle forze dell’ordine e ci sembra chiaro che anche il sindaco Lo Russo stia cedendo di fronte a delle volontà fasciste del governo di chiudere esperienze come quelle del centro sociale Askatasuna”.