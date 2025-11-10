Video

Serretti (ab medica), ‘da Vinci 5, un’occasione unica per mostrare l’evoluzione della chirurgia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La presentazione ufficiale di da Vinci 5 al Congresso Siu rappresenta un’occasione unica per mostrare all’Italia l’evoluzione della chirurgia robotica e le sue applicazioni concrete a beneficio di medici e pazienti”. Così Veronica Serretti, specialty manager Uro/Gyn di ab medica, ha illustrato come il nuovo sistema robotico integri intelligenza artificiale, sensori avanzati e simulazione chirurgica, migliorando precisione, sicurezza e formazione dei chirurghi durante il 98° Congresso della Società italiana di urologia.

Potrebbe interessarti

Melani (ab medica), ‘da Vinci 5, un passo...

Carrieri (Siu), ‘chirurgia robotica da Vinci 5 riferimento...

Al 98° congresso Siu debutta da Vinci 5,...

Beniamino Irdi: “Pubblico e privato per la sicurezza...

Salonia (Siu), ‘andare dall’urologo significa volersi bene’

Università, Ungaro (Leonardo): “Nel mercato del lavoro c’è...

Università, Rossi: “progetto Jump fondamentale per sviluppare soft...

Università, Ungaro (Leonardo): “Nel mercato del lavoro c’è...

Università, Ghini (fondazione Rui): “E’ in atto una...

Università, Papalia “sviluppo intelligenza artificiale come processo cambiamento...