Video

Se l’Ue si disarma contro l’interferenza estera

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Le istituzioni europee lavorano sullo Scudo europeo della democrazia per blindare lo spazio informativo europeo dalle minacce ibride. Ma pressione estera e passi falsi interni rischiano di minarne le fondamenta. Arije Antinori (EUKH/Sapienza) avverte: senza una visione strategica, gli strumenti per renderlo operativo finiranno depotenziati, lasciando i cittadini soli nella nebbia della post-verità.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

Società: Rocca (Regione Lazio), ‘multilateralismo a rischio, necessario...

Il pragmatismo inglese incontra la passione italiana. L’intervista...

Società: Gorelli, ‘osservatorio mostra impatto armi esplosive sui...

Società: Vigne (Anvcg), ‘associazione fondamentale per le vittime...

Società: Della Vedova (+Europa), ‘lavoro Associazione nazionale vittime...

Maltempo sull’Italia, perturbazione atlantica per tutta la settimana

Fine tregua, Putin sgncia pioggia di bombe

Farmaceutica, Gemmato: “In Testo unico cambio canale distributivo...

Farmaceutica, Mandorino (Cittadinanzattiva): “Con Testo unico accesso pi?...

Farmaceutica, Cappellacci: “Testo unico favorisce concorrenza e disponibilit?...