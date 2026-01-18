Scomparsa di Federica Torzullo, trovato un cadavere nella ditta del marito

A quanto apprende l’Adnkronos, è stato trovato un cadavere presso la sede dell’azienda del marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara scomparsa dall’8 gennaio scorso. Carabinieri, polizia locale e protezione civile hanno creato un cordone intorno all’azienda di Claudio Carlomagno: il corpo, interrato, è stato scoperto dai carabinieri dopo le indagini portate avanti in questi giorni. Ora sono attesi sul posto i Ris e il magistrato.

Sulla scomparsa della donna, i pm di Civitavecchia hanno aperto nei giorni scorsi un fascicolo per omicidio delegando le indagini ai carabinieri. Ieri la stessa procura, guidata da Alberto Liguori, con una nota, aveva reso noto che gli accertamenti disposti avevano portato a una “copiosa repertazione di tracce ematiche” e che i primi elementi raccolti, ”per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito di Federica Torzullo” Claudio Carlomagno.

Le indagini dei carabinieri di Anguillara Sabazia e del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Ostia, coadiuvati da Ris di Roma hanno consentito infatti di rilevare “tracce ematiche dappertutto, all’interno dell’abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro; all’interno della sua auto; all’interno di una cava; e sul mezzo meccanico presente nell’azienda familiare” in uso all’uomo. Questa mattina la svolta con il ritrovamento del corpo di una donna nella ditta dell’uomo.