Sclerosi multipla: a Milano la charity dinner Aism 2025

Sono 144 mila le persone che in Italia convivono con la sclerosi multipla (sm). I casi più frequenti si registrano tra i 20 e i 40 anni, ma può esordire a qualsiasi età, anche pediatrica. Colpisce in prevalenza le donne, con una frequenza doppia rispetto agli uomini. La sm resta una patologia da cui non si guarisce, ma sono disponibili numerose terapie che ne modificano l’andamento, contribuendo a rallentarne la progressione e a migliorare la qualità di vita. Proprio per dare continuità alla ricerca, sinonimo di speranza, Aism, l’Associazione italiana sclerosi multipla ha organizzato la charity dinner 2025. Una serata di spettacolo e solidarietà, che ha riunito circa 400 ospiti al Teatro Alcione di Milano.

