Video

Schlein: “Con questa Manovra a rischio lo Stato sociale, aumentano solo le spese militari”

by Adnkronos
by Adnkronos

“Questa è una manovra che taglia sui servizi pubblici essenziali, sanità, scuola e trasporti. L’unica spesa che salirà sul Pil nei prossimi anni è quella militare, per avere accettato a testa bassa la richiesta di Trump, irrealistica e sbagliata, di portarla al 5% del Pil. Dovevano fare come la Spagna di Sanchez e dire di no, dire che si salvano così l’economia e il welfare italiani, perché con quell’impegno rischiamo di mettere fine allo Stato sociale italiano per come l’abbiamo conosciuto”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

