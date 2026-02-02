Sanremo Giovani 2026, chi sono i protagonisti

La macchina organizzativa è inarrestabile, il cast è finalmente al completo e l’attesa per febbraio si fa sempre più elettrica. Oggi puntiamo i nostri riflettori sul futuro della musica italiana, sui quattro artisti che si contenderanno la vittoria nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2026. Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello, Blind, El Ma & Soniko. Due talenti sono emersi dalla selezione Rai e due provenienti dal bacino di Area Sanremo. Sono giovani, hanno fame di palco e stili diversissimi tra loro.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos.

Musiche su licenza Machiavelli Music.

